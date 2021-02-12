В 2021 году исполнилось пять лет тарифному плану «Игровой», который«Ростелеком» запустил в начале 2016 года. За это время на базе тарифа выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров,

В 2021 году исполнилось пять лет тарифному плану «Игровой», который«Ростелеком» запустил в начале 2016 года. За это время на базе тарифа выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф «Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка «Ростелекома».Сегодня в экосистему помимо тарифа «Игровой», который