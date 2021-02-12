В отношении руководства облздрава может быть возбуждено уголовное дело за халатность. Прокуратура направила материалы проверки в Следком по факту необеспечения детей-инвалидов

В отношении руководства облздрава может быть возбуждено уголовное дело за халатность. Прокуратура направила материалы проверки в Следком по факту необеспечения детей-инвалидов лекарствами. Следственный комитет будет решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура области выявила грубые нарушения требований федерального законодательства в области здравоохранения. Установлено, что должностными лицами департамента здравоохранения области и подведомственных ему учреждений своевременных и