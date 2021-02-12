Во Владимирском регионе выросло число дел о дистанционном мошенничестве. Только в областном центре с начала года зарегистрировали более 70 фактов. Владимирцы перечислили неизвестным почти

Во Владимирском регионе выросло число дел о дистанционном мошенничестве. Только в областном центре с начала года зарегистрировали более 70 фактов. Владимирцы перечислили неизвестным почти девять миллионов рублей. В полицию каждый день поступает до 5 обращений. Жители признаются, что переводили деньги за товары в интернете и называли реквизиты банковских карт. Чтобы избежать новых случаев обмана, полицейские