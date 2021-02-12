Добавим, что 22326 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из больниц 140 человек.

По информации на 12 февраля, ещё семь жителей Владимирской области умерли от . Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с опасной инфекцией. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 751 летальный исход.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Добавим, что 22326 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из больниц 140 человек.