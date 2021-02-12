Во Владимирском филиале РАНХиГС главный принцип – научные разработки в системе управления студенты должны внедрять на практике уже в ВУЗе. Для этого создана уникальная система стимуляторов и специальных проектов.

Во Владимирском филиале РАНХиГС главный принцип – научные разработки в системе управления студенты должны внедрять на практике уже в ВУЗе. Для этого создана уникальная система стимуляторов и специальных проектов.Здесь учились космонавты, бизнесмены, политики и звёзды мирового спорта. В чём кроется секрет успеха одного из самых престижных ВУЗов нашего региона? Об этом мы поговорили с директором Владимирского филиала РАНХиГС, заместителем председателя Законодательного Собрания Владимирской области, кандидатом юридических наук Вячеславом Картухиным.Дело науки2021 год объявлен Президентом РФ Годом науки и технологий. РАНХиГС готовит в первую очередь управленческие кадры для региона. Какими научными разработками в сфере управления ваш ВУЗ сейчас занимается, и как они внедряются на практике?- Совершенно верно, РАНХиГС готовит управленцев для государственных структур и для народного хозяйства в широком смысле, для экономики страны. И наши научные работы касаются в первую очередь систем управления. Так, например, в 2020 году мы создали научную лабораторию «Кластерный анализ процессов роста и эволюции систем». Она занимается вопросами сложных взаимодействий социальной и экономической сферы, социально-экономических систем. С одной стороны – это звучит абстрактно и научно, но на самом деле темы прикладные: «Метод иерархической кластеризации клиентской базы на основе принципа нарушенной симметрии», «Структурирование затрат на рекламную кампанию с учетом асимметрии интереса пользователей», «Интеллектуальный анализ потребительского спроса в условиях информационной ассиметрии».С 2012 года мы издаем научно-практический журнал «Учёные записки». Каждый квартал в нем выходят научные статьи, отвечающие на совершенно разные вопросы в области юриспруденции, таможенном деле, в сфере экономической интеграции, даже в судебной практике. Все эти научные наработки и изыскания находят своё место и в бизнесе, и в государственном управлении. Но, главное, на что я хотел бы обратить внимание – это постоянная практика для студентов. Именно вместе со студентами наши наработки мы стремимся воплотить в жизнь на практике.Яркий пример – наш замечательный проект «Сити-ферма». Наши студенты, которые неоднократно выигрывали всероссийские конкурсы, объединились в команду. Уже на выпускном курсе они создали свой бизнес по выращиванию экологически чистых овощей в уникальных городских теплицах. Их продукция востребована среди лучших ресторанов столицы региона. Это, наверное, тот практический результат, который родители хотят получить от учебного заведения для своих детей - ребята получили знания и сразу воплотили их в профессиональную деятельность. Этим мы выгодно отличаемся от многих других вузов.«Мастерская сити-фермерства Foodwell» - это первая во Владимирской области социальная сити-ферма, в теплицах которой выращивают экологически чистые зелень и овощи и рушат стереотипы о недоступности качественного и здорового питания. Полтора года ребята разрабатывали проект сити-фермы, анализируя статистические данные по всему миру. Кропотливая работа и целеустремлённость принесли свои плоды. Сейчас они знают о сельском хозяйстве не меньше, чем профессиональные агрономы и не теряются в ответах даже на самые каверзные вопросы. Это подметила и проектная комиссия «Территории смыслов», на реализацию задуманного студенты получили грант.Уже сейчас овощи Foodwell закупают местные рестораторы, которых привлекает высочайшее качество продукции, ей интересуются горожане и представители экосообщества. К своему проекту сити-фермеры студенты подходят основательно, обдумывают его со всех сторон. Очень кстати им пришлись компетенции маркетологов и экономистов. Ребята грамотно развивают социальные сети, приглашают на онлайн-вебинары профессиональных спикеров, поддерживают партнёрские отношения с фермерами всей страны.Дело техники- Минувший год привнёс множество испытаний в нашу жизнь. Расскажите, был ли ВУЗ готов перейти на дистанционный формат обучения технически? Как с этим справились студенты и преподаватели?- Для нас переход на дистанционный режим был весьма неожиданным, впрочем, как и для всех остальных высших учебных заведений. Никто не ожидал, что наступит период жёстких ограничений. Но, вместе с тем, дистанционные технологии всегда использовали в учебном процессе Владимирского филиала Президентской академии. Соответственно, технические возможности у нас были хорошие.Кроме того, у нас очень сильный преподавательский состав. В штате числятся около 120 человек и около 80 – совместители. Практически все наши преподаватели – кандидаты, либо доктора наук. Уровень остепенённости превышает 86% - это один из самых высоких показателей в регионе.В свою очередь, студентов очного отделения у нас – более 870 человек, а вместе с «заочниками» – примерно 4,4 тыс. человек. Соответственно, при таком количестве преподавателей и студентов, при наших технических возможностях, переход на дистанционную форму обучения прошёл абсолютно безболезненно, учебный процесс совершенно не пострадал. Перед студентами мы выполнили в полном объёме все свои обязательства в предоставлении качественных знаний. Переход в онлайн режим был у нас очень корректным, протекал без жалоб и нареканий.Поэтому и вопрос о том, чтобы снизить стоимость обучения был несостоятельным. При переходе на «дистант» качество образования не упало. Оно вообще не меняется, если всё проходит технически грамотно. Более того, для ВУЗа этот процесс становится более дорогим – преподавателям для работы требуются мощные ноутбуки, хорошие камеры, микрофоны и другие технические средства.Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, в 2020-м году мы выпустили более тысячи специалистов. Защиты выпускных квалификационных работ и итоговые заседания комиссий прошли в дистанционном режиме.Кстати, в состав комиссий у нас входят руководители разных структур по профильным направлениям. Например, у экономистов выпускные работы принимают руководители управления Центробанка и Казначейства. У юристов – руководители судейского сообщества, прокуратуры и правоохранительных органов. С управленцами работают главы местного самоуправления, руководители административных структур регионального и местного уровня. Очень важно, что в комиссии находятся не преподаватели, а специалисты, которые могут со стороны оценить уровень знаний наших студентов.Если говорить о приёмной компании - да, мы опасались, что из-за пандемии и финансовых сложностей у населения спрос на высшее образование упадёт. Вместе с тем, приёмная кампания у нас прошла по количественному и качественному составу успешнее предыдущих лет. У нас лучший показатель среди всех филиалов Академии.- Как вам удалось достичь столь высоких показателей на фоне пандемии?- Приёмная кампания проходила летом и осенью. Ограничения тогда как раз несколько ослабили. Конечно, в этот период ещё остро ощущались последствия пандемии. Многие ВУЗы потеряли свой контингент, несмотря на то, что не повышали стоимость обучения. Мы смогли этого избежать. У нас очень хорошая репутация на рынке образовательных услуг. Это связано с тем, что в РАНХиГС студентам по-настоящему интересно учиться. В нашем филиале очень профессиональный преподавательский состав, мы проводим много внеучебных мероприятий для студентов, стараемся, чтобы в группах царила комфортная обстановка и взаимовыручка. И плоды нашей работы дают о себе знать – ребята искренне хотят стать частью команды РАНХиГС. Кроме того, мы уделяем особое внимание рекламным кампаниям.В совокупности все эти факторы привели к тому, что интерес к Владимирскому филиалу Президентской академии – очень высокий. Плюс, на протяжении многих лет у нас очень статусный состав выпускников: космонавты, представители Министерства обороны и спортсмены (например, наш филиал окончили знаменитый боксёр Александр Поветкин и боец ММА Сергей Харитонов). Кроме того, у нас есть структуры-партнёры, которые не видят для себя других ВУЗов для продолжения образования. Они знают, что мы всегда отнесёмся с пониманием к каким-то сложным ситуациям. Например, представители Министерства обороны поступили к нам учиться во время конфликта в Сирии и их отправили в командировку. На сессии они присутствовать не могли. Мы подошли к ситуации в частном порядке - дождались их возвращения, приняли задолженности, которые у них образовались.Практика – критерий истины- Существует ли статистика по трудоустройству ваших студентов?- Да и она абсолютно не связана с нашими подсчётами. Есть мониторинг Министерства высшего образования науки, который проводят практически каждый год. На мой взгляд, это очень качественный источник информации, в Министерстве детально проработали методику подсчёта и проверки данных. У нас самый высокий показатель трудоустройства выпускников в регионе – около 85%. Более того, я думаю, что на самом деле он несколько выше. Дело в том, что у нас, практически, весь 4 курс бакалавриата каждый год трудоустроен ещё до получения дипломов.Так что мы смело можем говорить, что уровень трудоустройства наших выпускников очень высокий. Наши выпускники факультета управления нарасхват, например, в администрации региона, где много управлений, комитетов, департаментов. Тоже самое мы наблюдаем и в городской администрации, в муниципалитетах. Если брать в процентном соотношении, 40% студентов – владимирские, а 60% - приезжают из других городов. Понятно, что не все остаются в столице региона. Кто-то возвращается на «малую родину» и работает в местных администрациях.Факультет управления – это поставщик кадров для органов власти всех уровней. Правда, некоторые студенты идут в коммерческие организации. Выпускники юридического факультета востребованы в органах прокуратуры, следствия, ФСБ и адвокатуры. Окончившие факультет экономики прокладывают свой трудовой путь в Казначействе, банковской сфере и всевозможных коммерческих организациях. Это не удивительно, ведь качество подготовки у нас очень высокое.- Чем определяется качество?- В первую очередь, высоким уровнем остепенённости преподавательского состава. Также большое значение мы уделяем практике. Понятно, что раньше кто-то старался её пройти формально – просто «для галочки». Мы же поставили перед работодателями этот вопрос серьёзно.Наш филиал взаимодействует, практически, со всеми ведущими организациями региона, подписали более 2 тыс. соглашений.Соглашение позволяет любому студенту прийти к работодателю и попроситься на практику. Факультеты в этом помогают, ребята чувствуют надёжную поддержку преподавателей и деканата. Задача – максимальная продуктивность практики. Студенты должны поработать с документами, нормативно-правовой базой, познакомиться с будущими коллегами и работой в целом.Всё это приводит к тому, что ребят замечают работодатели, приглашают на работу, иногда даже на 3 курсе. Наиболее толковых студентов работодатели расхватывают словно горячие пирожки ещё во время практики. Так что для ребят это отличная возможность получить знания и начать трудовой путь.Также стоит упомянуть про конкурс «Лидеры России», который проводит Администрация президента. Его проводят по так называемым «симуляторам». Это игровые формы - кейсы, когда организаторы дают практические задания и участники, объединённые в группы, их решают. Задача студентов - обсудить практическую ситуацию, выдать какое-то решение, проверить свои навыки и выявить лидерские качества.Наша система образования, по сути, тоже перешла в систему кейсов. Практические занятия проводят на учебных дисциплинах, в виде практических занятий-кейсов. Также, у нас в системе Академии есть несколько конкурсов, похожих на «Лидеров России». Ключевой из них называется «Управляй». Благодаря ему студенты сами моделируют виртуальный бизнес. Конкурсы начинают массово - они проходят по всей стране, в них участвуют все филиалы. Наши студенты всегда доходят до финала.Благодаря этому большое количество ребят включаются в созидательный процесс и ещё будучи студентами они уже представляют - как создавать бизнес, какие риски могут быть на рынке. После получения диплома они готовы идти в «большую жизнь» и биться за место под солнцем.Яркий пример тому - замечательный проект «Сити-ферма». Наши студенты, которые неоднократно выигрывали всероссийские конкурсы-симуляторы, объединились в команду. Уже на выпускном курсе они создали свой бизнес по выращиванию экологически чистых овощей в уникальных городских теплицах. Их продукция востребована среди лучших ресторанов столицы региона. Это, наверное, тот практический результат, который родители хотят получить от учебного заведения для своих детей - ребята получили знания и сразу воплотили их в профессиональную деятельность.Этим мы выгодно отличаемся от многих других вузов.Выбор, проверенный временем- В филиале Академии часто продолжают учёбу серьёзные специалисты из государственных и коммерческих структур. Преподавателям, которые работают с ними, наверное, приходится постоянно повышать профессиональную квалификацию?- Действительно, наши преподаватели постоянно «держат марку», причём они сами могут выбрать себе те лили иные курсы в любом регионе нашей страны. В основном, конечно, учатся в Москве и Санкт-Петербурге.Кроме того, каждый преподаватель должен публиковать свои работы в научных изданиях. Это одна из форм совершенствования. Наши сотрудники публикуют статьи и в отечественных изданиях, и в зарубежных.Кроме того, для педагогов у нас развита система премирования. Есть индивидуальное премирование за те или иные успехи в конкурсах, за успехи студентов, ведь за каждой победой студента стоит талантливый преподаватель. К тому же, у нас развито наставничество. Сейчас несколько наставников мы номинируем на награды администрации области «Надежда земли Владимирской».Кстати, в прошлом году у нас была уникальная защита докторской диссертации. Сотруднику, который защитил «докторскую», всего 33 года. В состав диссертационного совета входили преподаватели из МГУ, Финансового университета и Высшей школы экономики. Наш молодой преподаватель успешно защитился, стал доктором наук. Это говорит о том, что в нашем филиале есть все условия для того, чтобы те, кто хочет заниматься наукой, с удовольствием ей занимались. Им не нужно отвлекаться на какие-то побочные заработки. Защитить «докторскую» очень сложно, но мы поддерживали нашего преподавателя, в том числе и материально, чтобы он мог спокойно пройти этот период.Показательно, что лучшие преподаватели из других ВУЗов в последнее время переходят работать к нам. Их привлекает хорошая атмосфера, которая царит у нас, они чувствуют поддержку, им хочется работать.- Вы стараетесь также привлекать и лучших абитуриентов с высокими балами по ЕГЭ. Для них существует система скидок?- Абсолютно верно. Средний бал по ЕГЭ у поступающих ребят – это один из критериев оценки ВУЗов страны.Мы задумались о том, чтобы привлечь «высокобальников», потому что просто сказать, что мы хорошие – мало. Нужен некий материальный стимул. И мы решили делать надбавку к основной стипендии ребятам, набравшим от 240 до 280 баллов по ЕГЭ, – 5 тыс. рублей, а тем, у которых более 280 баллов – уже 10 тыс. рублей. Это привело к тому, что абитуриенты с высокими баллами часто выбирают именно наш филиал. Кроме того, наши выпускники получают московские дипломы. Если оценивать совокупность факторов, то становится очевидно, что оптимальное соотношение цена-качество остаётся за Владимирским филиалом Президентской академии.Мы рады, что «высокобальники» к нам поступают. Кстати, большинство ребят, получающих надбавки к стипендии, подтверждают свой высокий уровень на первой же сессии. Это показательно, потому, что у нашего филиала требования весьма высокие. На «Днях открытых дверей» мы всегда говорим ребятам, что они пришли именно за знаниями. Поэтому преподаватели у нас требовательные. Мы стараемся поддерживать студентов в желании учиться, гибко реагируем на проблемные ситуации, хоть и случаются они очень редко. Студент должен чувствовать себя защищённо.Также, у нас существует система скидок. Если студент не поступил на «бюджет», но у него высокий балл по ЕГЭ, он получает скидку. Она может достигать 20%. Это тоже стимулирует. Мы получаем более «качественных» студентов. Они, в свою очередь, стимулируют преподавателей. Если есть такие ребята, преподаватели не могут расслабиться, они должны всё время работать над собой. Всё вместе это помогает поддерживать высокий уровень качества образования.Кстати, каждый год проводится независимый федеральный рейтинг вузов. Его цель – понять, какой ВУЗ чаще выбирают абитуриенты. Это даже не связано с ЕГЭ – просто неформальное голосование среди молодёжи. Вот уже несколько лет ребята единодушно выбирают РАНХиГС.Новые дисциплины- С этого года здесь будут готовить специалистов по новым учебным дисциплинам – таможенному делу и судебному. Почему именно эти специальности?- У нас очень сильный юридический факультет. С нашим дипломом можно работать и судьёй, и прокурором, и в других структурах. Но мы решили ввести специалитет. Специалитет – это более проработанная образовательная программа. На судебно-прокурорском отделении акцент будет сделан на более серьёзную, качественную подготовку будущих судей и прокуроров, с включением в образовательный процесс практиков – представителей судейского сообщества и органов прокуратуры. Со студентами будут проводить встречи, факультативы и практические занятия.Через 5 лет эти структуры получат для себя очень хорошие кадры. Одно дело, когда студент оканчивает юридический факультет, где он получил широкие знания. Он приходит на службу и его всё равно приходится «натаскивать». Специалитет, в свою очередь, позволит «сырость» студентов минимизировать. Сами же структуры, вместе с нами, будут готовить себе таких специалистов, которые сразу после получения диплома активно включатся в профессию. Причём потребность в них огромная, и это несмотря на наличие в столице региона 3-х юридических факультетов.Специальность "таможенное дело" очень широко лицензирована (аналогов в регионе нет). Наша таможня сейчас динамично развивается, обслуживает 4 субъекта. Потребность в кадрах – огромная. Кроме того, у нас в регионе работают много иностранных инвесторов, у которых тоже есть потребность в высококвалифицированных специалистах.На наш взгляд, наличие специалитета по подготовке специалистов таможенного дела, тоже актуально. Мы открывали эти направления после скрупулёзного анализа рынка и потребностей работодателей. Мы видим здесь перспективы и понимаем, большая часть выпускников будет востребована.В обучении будущих таможенников задействуем лучших юристов и экономистов. Кадровый состав у нас очень практикоориентированный, многие преподаватели работали в профессиональной сфере. Я уверен, что это положительно скажется на подготовке специалистов.Понятно, что мы увидим первые результаты лишь через 5 лет. «Зерно», которое мы сейчас сеем, очень перспективное и нужное. Уверен, что это очень правильное стратегическое решение для нашего учебного заведения.- ВУЗы сейчас возвращаются в штатный режим работы. Как вы оцениваете, история с пандемией как-то повлияет на учебный процесс в будущем? Вынесли какие-то уроки?- Конечно. Мы понимали, что эти ограничения нужны – жизнь и здоровье преподавателей и студентов для нас на первом месте. Сейчас все соскучились по живому общению. Я думаю, что все научились ценить очный формат обучения. Надеюсь, что студенты будут подходить к учёбе более ответственно. Перед возвращением в привычный формат работы, мы оценивали ситуацию. К работе в очном формате вернутся 85% преподавательского состава.Студенты сейчас хотят снова сесть за парты, жаждут общения и участия в интересных мероприятиях. В этом мы их поддержим. Поскольку эпидемиологическая ситуация нормализуется, мы будем по максимуму загружать наших студентов интересными мероприятиями.