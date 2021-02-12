Боевики запрещенной в России террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации Джебхат ан-Нусра) готовятся совершить преступления в местах проведения массовых уличных акций. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Боевики запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра") готовятся совершить преступления в местах проведения массовых уличных акций. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах."Лидеры террористических формирований "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад", "Аджнад аль-Кавказ" и других структурно находящихся в "Хайят Тахрир аш-Шам" ведется подготовка наболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах", – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах."Хайят Тахрир аш-Шам" – коалиция радикальных исламистских группировок. Ее возглавляют боевики запрещенной террористической организации "Джебхат ан-Нусра".Группировка насчитает около 20 тысяч боевиков. Они контролируют большую часть провинции Идлиб на северо-западе Сирии.Напомним, что 23 и 31 января в российских городах прошли несогласованные акции протеста. До этого в социальных сетях активно распространялись призывы к участию в незаконных митингах.