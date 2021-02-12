Во Владимирской области Следственный комитет начал доследственную проверку по факту нарушения прав детей-инвалидов на получение бесплатных лекарств. Следком проверяет информацию в СМИ и

Во Владимирской области Следственный комитет начал доследственную проверку по факту нарушения прав детей-инвалидов на получение бесплатных лекарств. Следком проверяет информацию в СМИ и видеообращения от родителей детей с ограниченными возможностями. Согласно видеообращениям инициативной группы родителей с января 2021 года детям-инвалидам перестали выдавать льготные лекарства в связи с передачей полномочий по их закупке Департаменту здравоохраненияВладимирской области