Воспользовавшись моментом отсутствия пенсионерки в комнате, злоумышленница забрала денежные средства в размере 2 млн. рублей и скрылась в неизвестном направлении...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве в Твери задержана женщина, подозреваемая в краже из квартиры пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ноябре 2020 года в дежурную часть ОМВД России по району Теплый Стан г. Москвы с заявлением обратилась 90-летняя жительница столицы. Она сообщила, что на её домашний телефон поступил звонок от женщины, которая представилась управляющей социальной службы. В ходе разговора лжесотрудница сообщила пенсионерке, что имеется срочная необходимость обмена старых денег на новые, а именно только купюр номиналом 5 000 рублей. Спустя некоторое время, доверившись мнимому социальному работнику, потерпевшая пустила женщину в свою квартиру, расположенную на улице Теплый Стан, где продемонстрировала купюры, необходимые для «обмена». Воспользовавшись моментом отсутствия пенсионерки в комнате, злоумышленница забрала денежные средства в размере 2 млн. рублей и скрылась в неизвестном направлении.По данному факту СО ОМВД России по району Теплый Стан г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники московского уголовного розыска установили и в г. Тверь задержали подозреваемую в совершении противоправного деяния. Ей оказалась 45-летняя ранее судимая женщина. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.В случае если в отношении вас или ваших близких совершены незаконные действия со стороны злоумышленников, немедленно сообщите о случившемся в службу «02» (с мобильных – 112).Главное Управление МВД России по городу Москве предупреждает!Для того, чтобы не стать жертвой преступников, необходимо быть предельно бдительными и осторожными:-не открывайте дверь незнакомцам!-Не впускайте в квартиру посторонних Вам людей: сотрудников ремонтных служб или представителей ЖЭКа, если Вы их не вызывали;-до покупки любой техники или медицинских препаратов, особенно дорогостоящих, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом и родственниками;- Во всех случаях, когда к Вам пришли незнакомые люди, сообщайте об этом своим родным и близким! Под видом должностного лица может действовать злоумышленник.В случае, если в отношении Вас или Ваших близких совершены мошеннические или иные незаконные действия немедленно сообщите о случившемся в Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве по телефону: 112, 02!