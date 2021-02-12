Благодаря слаженности и профессионализму действий сотрудников полиции, мужчину удалось обезоружить и избежать непоправимых последствий...

Полицейские УВД на Московском метрополитене отмечены благодарностью за профессионализм, проявленный при обеспечении охраны общественного порядка.Инцидент произошел ранним утром на станции метро «Алма – Атинская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Полицейским, осуществляющим службу по обеспечению охраны общественного порядка, поступила информация о том, что в вестибюле станции находится гражданин, который по внешним признакам ведет себя неадекватно. На мужчине отсутствовала верхняя одежда, а в область своей шеи он приставил предмет, похожий на нож.Сотрудниками полиции незамедлительно были приняты меры по охране безопасности жизни и здоровья граждан, закрыт вестибюль станции метро для прохода пассажиров.Старший сержант полиции Вадим Хромычкин вступил в диалог с мужчиной, пытаясь переключить его внимание, успокоить и отговорить от необдуманного поступка. В это же время его напарник передал информацию нарядам ближайших станций метро, а также вызвал скорую медицинскую помощь.Благодаря слаженности и профессионализму действий сотрудников полиции, мужчину удалось обезоружить и избежать непоправимых последствий. Никто из пассажиров и работников столичного метрополитена не пострадал. Гражданин был передан бригаде специализированной медицинской помощи.За добросовестное выполнение обязанностей, проявленных при исполнении служебного долга, полицейским 2 отдела полиции УВД на Московском метрополитене старшим сержантам полиции Алексею Полькину и Вадиму Хромычкину правами начальника УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве полковника полиции Шамиля Сибанова объявлена благодарность.Пресс – служба УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве