Заявительница рассказала, что ее 87-летний родственник находится на балконе их квартиры, расположенной на 12 этаже, и грозится прыгнуть вниз...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы спасли мужчину от падения с балкона.В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от 58-летней местной жительницы Зеленограда. Заявительница рассказала, что ее 87-летний родственник находится на балконе их квартиры, расположенной на 12 этаже, и грозится прыгнуть вниз.На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Полицейские проследовали в квартиру и, не привлекая к себе внимания пенсионера, добрались до балкона, после чего затащили мужчину в помещение.Прибывший наряд скорой помощи госпитализировал гражданина в одну из городских больниц.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31