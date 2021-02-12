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<a href="https://33live.ru/novosti/12-02-2021-sutochnyj-prirost-zarazivshixsya-koronavirusom-v-rossii-vnov-sostavil-bolee-15-tysyach.html" target="_blank">Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России вновь составил более 15 тысяч</a> - Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России остается непростой. Суточный прирост держится на уровне 15 тысяч второй день подряд.