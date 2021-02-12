Регистрируют отношения в зеркальную дату. 12 февраля 2021 года – необычное сочетание цифр. Если выстроить их в ряд, они повторяют друг друга, как в зеркале. Читаются тоже одинаково:

Регистрируют отношения в зеркальную дату. 12 февраля 2021 года – необычное сочетание цифр. Если выстроить их в ряд, они повторяют друг друга, как в зеркале. Читаются тоже одинаково: слева-направо и справа-налево. Такое явление ещё называется палиндром. Красивая дата привлекла влюблённых владимирцев, которые решили заключить брак именно в этот день. Сотрудник ЗАГС: Взять на себя ответственность