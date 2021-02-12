В районе деревни Лихая Пожня в 13:40 столкнулись три легковых автомобиля.

ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород информирует, что 12 февраля на ряде участков М-7 «Волга» из-за ДТП временно ограничено движение.Так, на 286-м километре федеральной трассы М-7 "Волга" в районе деревни Лихая Пожня ориентировочно в 13:40 произошло ДТП. Столкнулись три легковых автомобиля, следовавших в попутном направлении. Пострадавших нет. На текущий момент движение по трассе временно перекрыто в сторону Нижнего Новгорода. Возможный маршрут объезда: поворот на Мстеру на 280 км, далее через Станки с выездом на М-7 на 294 км и разворотом в сторону Нижнего Новгорода на светофоре в Чудиново.На 180 км М-7 «Волга» произошло столкновение четырех автомобилей. Есть пострадавшие. Организовано реверсивное движение.На месте происшествий работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварий уточняются. Дорожные службы ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород ликвидируют последствия ДТП.Просим водителей заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.Обращаем внимание, что в регионе сложная погодная обстановка, местами идет сильный снег. На федеральных трассах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» непрерывно работает уборочная техника. Перед выездом на загородную трассу рекомендуем водителям предварительно изучить дорожную ситуацию. Выбирайте скоростной режим по погодным условиям и соблюдайте дистанцию. Не совершайте резких маневров и опасных обгонов на зимней дороге.