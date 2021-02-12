Фигуранты воспользовались чужими картами для оплаты своих покупок.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовных дел в отношении местных жительниц, 35 и 53 лет, обвиняемых в совершении краж с банковских счетов.В дежурную часть полиции с заявлениями о пропаже банковских карт обратились две местные жительницы. Женщины пояснили, что после того, как обнаружили пропажу, им пришли несколько уведомлений о снятии денег.После поступивших сообщений сотрудниками уголовного розыска был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, изучены смс-уведомления о совершении банковских операций, записи с камер видеонаблюдения и опрошены сотрудники магазинов, в которых совершались оплаты. В результате проведенной работы злоумышленницы были задержаны.Установлено, что в одном из случаев фигурантка похитила карту из кошелька родственницы, а в другом – нашла на улице.В настоящее время уголовные дела, возбуждённые по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) направлены в суд для рассмотрения по существу.По обвинению в совершении аналогичного преступления перед судом предстанет 47-летняя жительница Собинского района.Фигурантка нашла чужую банковскую карту в здании, где работает. Женщина не стала предпринимать меры для того, чтобы установить владельца, а распорядилась платежным средством по своему усмотрению, несколько раз оплатив покупки в магазинах.Суммарный ущерб, причиненный владельцам карт, превысил 3 000 рублей.Санкцией инкриминируемой обвиняемым статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.