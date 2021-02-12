Прокуратура Киржачского района выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в детском саду № 25.

Прокуратура Киржачского района выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в детском саду № 25.Поводом для ее проведения стали обращения в прокуратуру родителей воспитанников данного дошкольного учреждения. У их детей, обратившихся с плохим самочувствием за оказанием медицинской помощи, при сдаче анализов выявлены возбудители сальмонеллеза, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В январе с привлечением специалистов территориального отдела Роспотребнадзора по Киржачскому району осуществлен выход в детское дошкольное учреждение, где установлены нарушения санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства.Так, работниками детского сада не выполнялись мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи инфекции, не соблюдались правила личной гигиены, в части ношения медицинских масок и перчаток в период возникновении угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, родители, законные представители допускались в здание без соблюдения правила личной гигиены.Проверкой медицинского кабинета выявлены нарушения при организации, сборе и временном хранении лекарственных препаратов, не подлежащих использованию.В ходе проверки осуществлен осмотр пищеблока учреждения, где также имелись нарекания в части хранения пищевой продукции.В этой связи прокуратурой района внесены представления руководству детского сада, Киржачской районной больницы и ООО «Институт питания», являющемуся организатором питания. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.Также в отношении виновных должностных лиц вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях трудового законодательства, норм по охране труда и санитарно-эпидемиологического законодательства.