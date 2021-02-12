Нарушения санитарных норм выявила прокуратура.

В Киржаче в детском саду № 25 выявлены нарушения СанПиН. Поводом для прокурорской проверки послужили жалобы родителей воспитанников. У нескольких детей при сдаче анализов выявлены возбудители сальмонеллеза.Выяснилось, что в учреждении не соблюдались правила личной гигиены, а также «масочный» режим. Кроме того, в медицинском кабинете хранились лекарства, которые не подлежат применению. В пищеблоке выявлены нарушения при хранении продуктов.В адрес руководства детского сада, Киржачской районной больницы и ООО «Институт питания» внесены представления. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Решается вопрос о возбуждении административных дел.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.