Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал условие США для отмены санкций против России. По его словам, Вашингтон уже ничем не может напугать Москву.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал условие США для отмены санкций против России. По его словам, Вашингтон уже ничем не может напугать Москву.Политкоординатор миссии США при ООН Родни Хантерт накануне заявил, что санкции будут действовать, пока Россия не откажается от своей позиции по Крыму и Донбассу. Также он потребовал, чтобы Москва начала соблюдать все минские договоренности и вывела войска с территории Донбасса.На слова американского представителя отреагировали в Госдуме. Депутат Руслан Бальбек отметил, что нападки были всегда. По его словам, Крым останется в составе России, несмотря ни на какие угрозы. "Если честно, Вашингтону нас уже и пугать нечем", – приводит его слова .Депутат подчеркнул, что Москва не нуждается в консультациях Вашингтона. Отношения России и Америки улучшатся только тогда, когда последняя перестанет вмешиваться чужие внутренние дела. "Все эти окрики из США – это работа на публику", – выразил мнение Бальбек.Напомним, Крым был присоединен к России в начале 2014 года после референдума. Власти Украины по-прежнему считают полуостров временно оккупированной территорией и намерены вернуть его. В России же утверждают, что голосование было открытым и демократическим.Ранее "Дни.ру" написали, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) официально признал Крым российским. В то же время Большая палата отказалась рассмотреть вопрос законности присоединения полуострова с точки зрения международных норм. Все подробности – в .