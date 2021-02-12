Депутаты Государственной Думы России неоднозначно отреагировали на желание певицы Ольги Бузовой спеть гимн России на спортивных соревнованиях или на Параде Победы. О своей мечте артистка ..

Депутаты Государственной Думы России неоднозначно отреагировали на желание певицы Ольги Бузовой спеть гимн России на спортивных соревнованиях или на Параде Победы. О своей мечте артистка поведала на днях в социальных сетях.Одна из парламентариев Елена Драпенко заявила, что Бузова недостойна исполнять песню на турнирах. Однако позже депутат Сергей Шаргунов возразил, что любой гражданин страны имеет право исполнять её гимн. При этом он обратил внимание, что смеяться и порочить символы государства недопустимо, сообщает