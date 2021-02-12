Инспекторы напомнили ребятам о культуре поведения на улицах и дорогах, напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма провели встречи с учениками образовательных учреждений города.Инспекторы рассказали ребятам о культуре безопасного поведения на улицах и дорогах, в общественных местах, напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения.Школьникам разъяснили правила поведения при движении по маршруту «дом-школа-дом» и при часто встречающихся опасных дорожных ситуациях.Сотрудники полиции напомнили о важности перехода дороги только в специально обозначенных знаками «Пешеходный переход» и «зеброй» местах.Мальчишки и девчонки вспомнили сигналы пешеходного и транспортного светофоров, основные знаки дорожного движения, узнали, почему необходимо использовать световозвращающие элементы в темное время суток.Со старшеклассниками госавтоинспекторы обсудили административную и уголовную ответственность за нарушение Правил дорожного движения.Дети активно участвовали в беседе, задавали интересующие вопросы, приводили примеры того, как водители и пешеходы нарушают Правила дорожного движения.В завершении мероприятий участники отметили важность проведения подобных встреч и поблагодарили гостей за познавательные лекции, а полицейские пожелали школьникам отличных оценок и безопасного учебного года.