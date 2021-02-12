Частные дома продолжают гореть. Очередной пожар произошёл в деревне Аленино Киржачского района. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в ночь на 12 февраля. Но сообщили о пожаре поздно, огонь

Частные дома продолжают гореть. Очередной пожар произошёл в деревне Аленино Киржачского района. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в ночь на 12 февраля. Но сообщили о пожаре поздно, огонь охватил дом полностью. Спасти его было невозможно, но пожарные не дали пламени перекинуться на соседний дом. Огнеборцы ликвидировали пожар на 108 квадратных метрах. Тушили дом 8