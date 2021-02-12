В Крыму для посетителей был закрыт Ялтинский горно-лесной заповедник, передает . Причиной называют непогоду. Ожидается снег, метель и гололед. Тем временем скорость порывов ветра может ..
<a href="https://33live.ru/novosti/12-02-2021-v-krymu-iz-za-nepogody-zakryli-zapovednik.html" target="_blank">В Крыму из-за непогоды закрыли заповедник</a> - В Крыму для посетителей был закрыт Ялтинский горно-лесной заповедник, передает . Причиной называют непогоду. Ожидается снег, метель и гололед. Тем временем скорость порывов ветра может ..
[url=https://33live.ru/novosti/12-02-2021-v-krymu-iz-za-nepogody-zakryli-zapovednik.html]В Крыму из-за непогоды закрыли заповедник[/url] - В Крыму для посетителей был закрыт Ялтинский горно-лесной заповедник, передает . Причиной называют непогоду. Ожидается снег, метель и гололед. Тем временем скорость порывов ветра может ..