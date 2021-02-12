В Крыму для посетителей был закрыт Ялтинский горно-лесной заповедник, передает . Причиной называют непогоду. Ожидается снег, метель и гололед. Тем временем скорость порывов ветра может ..

В Крыму для посетителей был закрыт Ялтинский горно-лесной заповедник, передает "". Причиной называют непогоду. Ожидается снег, метель и гололед. Тем временем скорость порывов ветра может достигать 40 метров в секунду.