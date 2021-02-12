Страшная авария на М-7. Около часа дня 12 февраля на Южном объезде Владимира столкнулись сразу 4 автомобиля. ДТП произошло недалеко от поворота на Мостострой. По предварительным данным

Страшная авария на М-7. Около часа дня 12 февраля на Южном объезде Владимира столкнулись сразу 4 автомобиля. ДТП произошло недалеко от поворота на Мостострой. По предварительным данным полиции, легковой Хёндэ двигался в сторону Нижнего Новгорода, водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел на встречную полосу. Там он врезался в Ниву, Ниссан и большегруз. Судя