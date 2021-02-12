Полицейскими были обнаружены, изъяты и направлены на исследование предметы, похожие на боеприпасы, предмет, похожий на пистолет, и вещество растительного происхождения, расфасованное по ёмкостям...

Оперативники ЦПЭ УВД по СЗАО совместно с коллегами из ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с ФСБ России задержали мужчину, подозреваемого в хранении оружия, боеприпасов и наркотического средства – марихуаны.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту организации незаконной оружейной мастерской сотрудниками правоохранительных органов был выявлен 44-летний житель столицы.В ходе проведенных обысков в квартире мужчины, расположенной в одном из домов на Староволынской улице, полицейскими были обнаружены, изъяты и направлены на исследование предметы, похожие на боеприпасы, предмет, похожий на пистолет, и вещество растительного происхождения, расфасованное по ёмкостям.Согласно проведенному исследованию изъятые предметы являются изготовленными самодельным способом патронами калибра 32АUTO 7,65х17 мм по типу промышленного изготовления в количестве 39 штук, пистолетом модели «Браунинг» модели 1910 калибра 32АUTO 7,65х17 мм, изготовленным промышленным способом, в затворе которого имеются следы ремонта.Также по результатам исследования изъятое вещество растительного происхождения является наркотическим средством – марихуаной, общей массой около 97 граммов.По данному факту дознанием Отдела МВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАОПресс-служба УВД по ЗАО