В областной прокуратуре новое назначение. Управлением по надзору за исполнением федерального законодательства будет руководить Антон Нагайцев. соответствующий указ подписал Генеральный

В областной прокуратуре новое назначение. Управлением по надзору за исполнением федерального законодательства будет руководить Антон Нагайцев. соответствующий указ подписал Генеральный прокурор РФ. Антон Нагайцев родился в 1987 году. В прокуратуре работает 12 лет. В разные годы был помощником прокурора районов Липецка, в 2014-м году назначен на должность заместителя прокурора Мурома. С 2016 работал в должности