И хотя ситуация под контролем коммунальщиков, температура в квартирах выше 14 градусов не поднимается.

В Вязниках из-за коммунальной аварии на котельной несколько домов остались без отопления. И хотя ситуация под контролем коммунальщиков, температура в квартирах выше 14 градусов не поднимается. Когда жителям ждать привычные "+24", выяснял Александр Сыпченко.Еще недавно в квартире Татьяны Лагутиной было тепло и сухо, но из-за аварии на старой котельной в ее доме промерзли углы и отклеились обои. Впрочем, это мелочи, говорит пенсионерка. Несколько дней ей пришлось спать в одежде, так как батареи были ледяными, а температура не поднималась выше 14 градусов.Татьяна Лагутина, жительница Вязников: “Сейчас еще потеплело на улице немножко, но на той неделе передают морозы -25, мы опять будем замерзать”.Жители улицы Текстильной уверяют, что перебои с отоплением происходят регулярно. Люди рассчитывают, что их услышат местные власти и не дадут замерзнуть в собственных квартирах.- Включил газ, погорело маленько, стало 15 градусов, а так 12-13 градусов всего, ночью невозможно. Нос и уши у нас замерзли, под одеялом с головой лежали в двух кофтах и штанах.Коммунальщики в ответ только разводят руками и говорят, что в этой ситуации вина и самих жителей. Во многих домах микрорайона нет горячей воды и люди сливают ее с систем отопления. По этой причине старые котлы (а степень их износа почти 90%) и не выдерживают нагрузки. Конечно, установить дополнительное оборудование необходимо, уверен директор управляющей компании МУП “Фонд" Юрий Соловьев, но на это понадобится время.Юрий Соловьев, директор управляющей компании МУП "Фонд": “Двух котлов может и не хватает, поставить еще котельную, где расположить еще минимум два котла или котел, но более мощный, чтобы они работали в параллели”.В администрации Вязниковского района решение об установки дополнительной котельной уже принято. На монтажные работы коммунальщикам отвели максимум неделю. По словам Михаила Краснова, сейчас самое главное - вернуть тепло в квартиры до очередных заморозков.Михаил Краснов, заместитель главы администрации Вязниковского района по вопросам жизнеобеспечения и строительства: “У нас есть резервная котельная, дизельная. Сейчас мы ведем работы по ее демонтажу с одного из участков и установки ее сюда”.Впрочем, померзнуть жителям Текстильной еще придется. Пока рабочие устанавливают дополнительное оборудование, подача тепла жителям микрорайона будет приостановлена. Люди надеются, что понижение температуры в квартирах отразится и в квитанциях.Александр Сыпченко, Александр Чунаев“Вести-Владимир”