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- Во Владимире выявлена вспышка африканской чумы свиней. Чем это грозит городу?- В регионе продолжают бороться с последствиями непрекращающихся снегопадов. Как справляются коммунальщики?- И почему жители Вязников замерзают в собственных квартирах? Коммунальная авария на улице Текстильной.Итоги пятница корреспонденты "Вестей" подведут в 21.05 на канале "Россия". Не пропустите!