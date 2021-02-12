Документ необходимо актуализировать в соответствии с федеральным законодательством.

Губернатор отозвал законопроект о внесении изменений в закон о приватизации госимущества Владимирской области. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.Дело в том, что свои корректировки нормативного акта пожелала внести областная прокуратура. Надзорное ведомство просит привести документ в соответствие с федеральными нормами.Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в конце 2020 года Правительство РФ утвердило правила разработки прогнозного плана приватизации федерального имущества. В связи с этим глава региона принял решение отозвать законопроект и поручил доработать его.Актуализировать документ необходимо в трёхмесячный срок с даты принятия федерального постановления, то есть до конца марта.