Сохраняют историю и традиции в своих работах. Во Владимире открылась выставка “Гороховец. Ускользающая история”. Картины, кружево, костюмы, традиционные игрушки, скульптуры и

Сохраняют историю и традиции в своих работах. Во Владимире открылась выставка “Гороховец. Ускользающая история”. Картины, кружево, костюмы, традиционные игрушки, скульптуры и авторские куклы – всё создано руками талантливых гороховецких мастеров. Они рассказывают, что в своих произведениях стараются передать любовь к родному городу и району, сохранить живописные уголки и милую сердцу старину. Ирина Шубнова, директор Дома