Около 20 услуг переведут на новую версию портала госуслуг до конца марта, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. До конца года их число превысит 100.

Около 20 услуг переведут на новую версию портала госуслуг до конца марта, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. До конца года их число превысит 100.«До конца марта на новую платформу будет переведено 20 востребованных услуг, а до конца года - более ста. Отмечу, что переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи», - сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Пользователям будут предложены новые формы сервисов на модернизированном портале «Госуслуг». В частности, в апреле в новой версии портала появится голосовой помощник, который будет работать с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Пользователи смогут заполнять формы, отвечая на вопросы.К лету изменятся личный кабинет пользователя и основная страница портала.Новый портал будет отвечать современным требованиям кибербезопасности, в его основе лежат передовые технологии. Объем запросов для обработки будет расширен.