Пандемия усложнила деятельность епархии, тем не менее, все запланированное удалось сделать.

Пандемия усложнила деятельность епархии, тем не менее, все запланированное удалось сделать, отметил сегодня на пресс-конференции митрополит Тихон.В прошлом году открылись два новых монастыря в Сновицах и Спас-Купалище. До пандемии митрополит посетил все районы области, встречался с педагогами, старшеклассниками, местными депутатами. Во многих храмах и монастырях продолжаются ремонтные работы. Главной темой Рождественских чтений в этом году стали жизнь и подвиг Александра Невского. В этом году отмечается 800 лет со дня рождения Великого Святого князя. Уже приведен в порядок фасад Богородице-Рождественского монастыря, где состоятся основные торжества. Напомним, князь был похоронен в этом монастыре.Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон: «Мы обратились к правительству, чтобы помогли с реставрацией монастырей. Это Александровского в Суздале, который был заложен Александром Невским, по Княгинскому монастырю, потому что там были похоронены родственники Александра Невского и получили ответ, что нам вроде бы обещают деньги на проектные работы».Вера Куликова