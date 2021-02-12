Но это только начало, обещают синоптики. В ближайшие пару дней выпадет примерно половина месячной нормы осадков.
А снег всё не кончается. Владимирскую область продолжает накрывать осадками. Как идёт борьба со снежными наносами в областном центре и не забыли ли о деревнях и сёлах?
Из-за сильного снегопада в регионе объявили режим повышенной готовности. Это касается энергетиков, спасателей, а также коммунальных и дорожных служб. Ещё ночью десятки автомобилей вышли на расчистку проезжей части, а также тротуаров. И вроде бы справляются. Но это только начало, обещают синоптики. В ближайшие пару дней выпадет примерно половина месячной нормы осадков.
На этот раз обильные снегопады для дорожных служб не стали неожиданностью. В режиме нон-стоп по областному центру курсируют 70 единиц спецтехники. Расчистка, посыпка песко-соляной смесью и дальнейшая уборка сугробов с обочин. Конечно, как утверждают дорожники, сразу убрать навалы невозможно, но наличие небольшого количества снега на дорогах - допускается.
Николай Дятлов, заместитель директора МКУ “Центр управления городскими дорогами": “Все основные работы по очистке тротуаров и проезжей части будут проводится уже после окончания снегопада. Сейчас основная задача - поддерживать допустимый уровень содержания дорог, который предусмотрен ГОСТом и нормативными документами. Который допускает наличие рыхлого снега до 5 сантиметров, как на автомобильных дорогах, так и на тротуарах”.
Но даже лёгкая наледь и снег способны серьёзно осложнить ситуацию на дорогах. И нередко на помощь приходят другие участники движения. А иногда и сами дорожные службы. А здесь вывезенный снег находит последнее пристанище. Это Михайловский овраг. На окраину города за бывший Тракторный завод в течение зимы свозят, а затем трамбуют с помощью бульдозеров. До трех тонн в сутки.
Но город - есть город. А какова ситуация в отдалённых уголках области? Зачастую борьбу со снегом в сёлах и деревнях приходится брать в свои руки, причём в прямом смысле.
- По деревне то да, по деревне у нас там плохо. Главное что дорогу чистят, где автобусы ходят. А так - плохо.
- Ну, у нас вообще чистят, просто вот в такую погоду что-то более важное есть для работы. Поэтому сейчас не приехали. - А как часто чистят, как часто приезжают? - В принципе, после снега приезжают где-то на второй день.
- Вот дорожники, по крайней мере, до первого автобуса уже точно проезжают и до вечера. - А первый автобус во сколько? - Полседьмого. Они часов в шесть уже точно проезжают.
Позаботились и о дальнобойщиках. На федеральной трассе М7 сотрудники МЧС развернули мобильный пункт обогрева. Это обогреваемая палатка, в которой можно отдохнуть, согреться, выпить чаю, зарядить телефон. Здесь также есть микроволновка, ноутбук, запас продуктов. Ведь по прогнозам синоптиков, снегопад продлится несколько дней.
Дмитрий Горкин, Илья Хлудов, Екатерина Таманова, Семён Карпов
“Вести-Владимир”