Но это только начало, обещают синоптики. В ближайшие пару дней выпадет примерно половина месячной нормы осадков.

А снег всё не кончается. Владимирскую область продолжает накрывать осадками. Как идёт борьба со снежными наносами в областном центре и не забыли ли о деревнях и сёлах?Из-за сильного снегопада в регионе объявили режим повышенной готовности. Это касается энергетиков, спасателей, а также коммунальных и дорожных служб. Ещё ночью десятки автомобилей вышли на расчистку проезжей части, а также тротуаров. И вроде бы справляются. Но это только начало, обещают синоптики. В ближайшие пару дней выпадет примерно половина месячной нормы осадков.На этот раз обильные снегопады для дорожных служб не стали неожиданностью. В режиме нон-стоп по областному центру курсируют 70 единиц спецтехники. Расчистка, посыпка песко-соляной смесью и дальнейшая уборка сугробов с обочин. Конечно, как утверждают дорожники, сразу убрать навалы невозможно, но наличие небольшого количества снега на дорогах - допускается.Николай Дятлов, заместитель директора МКУ “Центр управления городскими дорогами": “Все основные работы по очистке тротуаров и проезжей части будут проводится уже после окончания снегопада. Сейчас основная задача - поддерживать допустимый уровень содержания дорог, который предусмотрен ГОСТом и нормативными документами. Который допускает наличие рыхлого снега до 5 сантиметров, как на автомобильных дорогах, так и на тротуарах”.Но даже лёгкая наледь и снег способны серьёзно осложнить ситуацию на дорогах. И нередко на помощь приходят другие участники движения. А иногда и сами дорожные службы. А здесь вывезенный снег находит последнее пристанище. Это Михайловский овраг. На окраину города за бывший Тракторный завод в течение зимы свозят, а затем трамбуют с помощью бульдозеров. До трех тонн в сутки.Но город - есть город. А какова ситуация в отдалённых уголках области? Зачастую борьбу со снегом в сёлах и деревнях приходится брать в свои руки, причём в прямом смысле.- По деревне то да, по деревне у нас там плохо. Главное что дорогу чистят, где автобусы ходят. А так - плохо.- Ну, у нас вообще чистят, просто вот в такую погоду что-то более важное есть для работы. Поэтому сейчас не приехали. - А как часто чистят, как часто приезжают? - В принципе, после снега приезжают где-то на второй день.- Вот дорожники, по крайней мере, до первого автобуса уже точно проезжают и до вечера. - А первый автобус во сколько? - Полседьмого. Они часов в шесть уже точно проезжают.Позаботились и о дальнобойщиках. На федеральной трассе М7 сотрудники МЧС развернули мобильный пункт обогрева. Это обогреваемая палатка, в которой можно отдохнуть, согреться, выпить чаю, зарядить телефон. Здесь также есть микроволновка, ноутбук, запас продуктов. Ведь по прогнозам синоптиков, снегопад продлится несколько дней.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов, Екатерина Таманова, Семён Карпов“Вести-Владимир”