Молодая гвардия помогает пожилым. Активисты движения помогли жительнице областной столице в уборке снега. Надежде Ивановне 65 лет. Пожилая женщина живёт одна в частном доме. Каждую зимы ей

Молодая гвардия помогает пожилым. Активисты движения помогли жительнице областной столице в уборке снега. Надежде Ивановне 65 лет. Пожилая женщина живёт одна в частном доме. Каждую зимы ей самой приходиться убирать снег перед домом. Но в этом году снега особенно много. На помощь пришли молодогвардейцы. Они вооружились лопатами и убрали территорию вокруг дома пенсионерки. Активисты «Молодой