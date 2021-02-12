Молодая гвардия помогает пожилым. Активисты движения помогли жительнице областной столице в уборке снега. Надежде Ивановне 65 лет. Пожилая женщина живёт одна в частном доме. Каждую зимы ей
<a href="https://33live.ru/novosti/12-02-2021-vladimirskie-aktivisty-molodoj-gvardii-podklyuchilis-k-vserossijskoj-akcii-snezhnaya-vaxta.html" target="_blank">Владимирские активисты «Молодой гвардии» подключились к Всероссийской акции «Снежная вахта»</a> - Молодая гвардия помогает пожилым. Активисты движения помогли жительнице областной столице в уборке снега. Надежде Ивановне 65 лет. Пожилая женщина живёт одна в частном доме. Каждую зимы ей
[url=https://33live.ru/novosti/12-02-2021-vladimirskie-aktivisty-molodoj-gvardii-podklyuchilis-k-vserossijskoj-akcii-snezhnaya-vaxta.html]Владимирские активисты «Молодой гвардии» подключились к Всероссийской акции «Снежная вахта»[/url] - Молодая гвардия помогает пожилым. Активисты движения помогли жительнице областной столице в уборке снега. Надежде Ивановне 65 лет. Пожилая женщина живёт одна в частном доме. Каждую зимы ей