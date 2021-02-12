Более двух тысяч недоношенных детей согреты вещами владимирского клуба "28 петель". В этом месяце сообществу исполнятся три года. Что вяжут недоношенным детям и как помочь клубу?

Болеедвух тысяч недоношенных детей согреты вещами владимирского клуба "28 петель". В этом месяце сообществу исполнятся три года. Что вяжут недоношенным детям и как помочь клубуВладимирскихрукодельниц называют феями. Они вяжут шапочки, носочки, пледы и игрушки для недоношенных детей, рожденных весом от пятисот граммов. Координатор клуба - Оксана Митрофанова. О передаче деткам "тепла" узнала в социальных сетях и решила осуществить такую благотворительную акцию во Владимирской области. Кстати, движение "28 петель" существует с 2012 года , и не только в России. Его основательница - Карла Нур из Казахстана. Как рассказывают рукодельницы, вязать детские вещи необходимо исключительно из шерсти.Оксана Митрофанова, координатор клуба "28 петель":Она должна быть ещё колючей, это необходимо для того, чтобы создавался массажный эффект. И детки, им приходиться шевелиться, и они не уходят в глубокий сон. Они еще могут забыть дышать, у них глубокий сон. Игрушки... Щупальца имитируют пуповину мамы, вкладывают в ручку. Детки не выдергивают катетер, становятся спокойнее и быстрее набирают вес.Связать вот такие носочки для "торопыжек" можно за пару минут . А на спицы достаточно набрать всего двадцать восемь петель ( кстати, отсюда и название клуба), рассказывает Инна .В клубе онатри года и связала уже больше ста вещей.Начала вязала для своих детей, сейчас они выросли, а увлечение осталось.Инна Гузенко, волонтер клуба "28 петель":Когда приходишь на встречи, ты с удовольствием делишься вот своим мастерством, у кого-то не очень, у кого-то прям супер.А ещё когда ты понимаешь, что это действительно очень нужно и важно это ещё больше окрыляет и воодушевляет. Даже учишься делать то, что не умел делать раньше.Сейчас в клубе - 25 волонтеров. Раз в три месяца онипередают в перинатальный центрвсе , что успели связать за это время.Помочь недоношенным детям может любой,при этом необязательнодержать спицы в руках.Анна Сарыевская, волонтер клуба "28 петель":Каждый человек может купить нам пряжу 100% шерсть, 100% хлопок. Многие люди думают, ну чем вот я могу... вот куплю один моточек. Что такое один моток? Это 100 граммов. Одни носочки, одна пара - это 10 граммов, то есть один моток - это 10 согретых малышей. Это очень много.С виду обычные игрушки, но на деле - способны спасти жизнь недоношенным детям.Связать свою жизнь стакой теплой компанией легко.Достаточно набрать ВКонтакте "28 петель".Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"