Ведомство подвело итоги работы.

Владимирский Роспотребнадзор провёл расширенную коллегию, на которой подвёл итоги работы за 2020 год.В минувшем году надзорное ведомство провело 827 проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, из которых 598 – внеплановые. По сравнению с 2019 годом количество рейдовых мероприятий сократилось в четыре раза. Нарушения закона выявлялись во время двух проверок из трёх. Составлено 1695 протоколов об административных правонарушениях. Нарушители оштрафованы на 24 млн рублей.За 413 рейдов в рамках защиты прав потребителей, в пользу последних присуждено более 1 млн рублей.В 2020 году исследованы 5202 пробы воздуха. Процент неудовлетворительных - 0,6%. Проведён анализ 7087 проб пищевых продуктов, доля неудовлетворительных тестов составила 4,4%.В целом сотрудники Роспотребнадзора оценивают эпидемиологическую ситуацию в регионе как стабильную.