С января 2021 года детям-инвалидам перестали выдавать льготные лекарства в связи с передачей полномочий по их закупке Департаменту здравоохранения

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по о нарушении прав детей-инвалидов на получение льготных лекарств проводится доследственная проверка.Согласно видеообращениям инициативной группы родителей с января 2021 года детям-инвалидам перестали выдавать льготные лекарства в связи с передачей полномочий по их закупке Департаменту здравоохранения Владимирской области и изменением ранее действующего порядка.Следователем СК России будет дана оценка доводам о неполучении нуждающимися гражданами, являющимися инвалидами, по рецептам врачей жизненно важных медицинских препаратов, а также законности действий сотрудников департамента при закупке лекарств на текущий год.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.