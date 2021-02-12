Как расходуются 11 миллиардов рублей, выделенных из федерального бюджета - главный вопрос.

Исполнение нацпроектов за прошлый год стало одним из ключевых направлений деятельности прокуратуры области. Как расходуются 11 миллиардов рублей, выделенных из федерального бюджета - главный вопрос.Игорь Пантюшин, прокурор Владимирской области: «Количество вскрытых нарушений по всем проектам выросло более чем в 2,5 раза по сравнению с 19 годом. Для сравнения: было 234 стало 650. Прокурорами фиксируются затягивание процедуры торгов и, как следствие, заключение контрактов, несоответствий условий договоров законодательству, их невыполнение, ненадлежащего контроля за приемкой работ со стороны заказчиков, несоблюдение информационного обеспечения закупочной деятельности, отсутствие претензионной работы, простой дорогостоящего оборудования, ненадлежащее обеспечение лекарственными препаратами».Под особым контролем в период пандемии находились вопросы целевого использования бюджетных средств, соблюдения законодательства в сфере закупок, защиты прав предпринимателей. Основные усилия были сосредоточены на защите социальных прав граждан, особенно наиболее уязвимых категорий (ветеранов, пенсионеров, несовершеннолетних), охране здоровья и качестве оказания медицинской помощи. Эта тема, в частности, обеспечение льготными лекарствами - и сейчас на контроле ведомства. Большое внимание уделялось и безопасности детей. Разработан и принят рад важных законов.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области: «Например, закон о тишине, это особенно важно для пожилых людей и семей с маленькими детьми, еще один важный закон о запрете продажи алкоголя взрослыми для детей, запрет о веселящем газе, который был принят по инициативе Игоря Пантюшина».Екатерина Гусева