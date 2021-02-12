Об этом в ходе еженедельного брифинга по эпидситуации сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова.

На 11 февраля во Владимире работает 15 бригад скорой медицинской помощи. Об этом в ходе еженедельного брифинга по эпидситуации сообщила«Самыми тяжёлыми периодами для службы стали ноябрь, декабрь и новогодние каникулы, когда на вызовы выезжало 12 бригад», - пояснила она.По информации депздрава, сейчас количество вызовов сократилось. Пациентов стали обслуживать быстрее.На 10 февраля поступило 110 экстренных вызовов, из них 93% были обслужены по нормативу – от 10 до 20 минут. Максимальное время оказания помощи составило 22 минуты.«Ещё 125 вызовов относились к категории неотложной помощи – повышенная температура, симптомы ОРВИ», - уточнила главврач региона.По информации департамента, их количество также сокращается.