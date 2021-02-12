Напоминаем, что по вопросам уборки Владимира горожане могут звонить в «ЦУГД» по номерам телефонов: 47-90-94, 8-960-721-49-49.

Владимирские коммунальщики продолжают борьбу с последствиями снегопада, который начался в областной столице вечером 11 февраля.Как отмечает пресс-служба горадминистрации, уборкой снега занимается 74 дворника, привлечены 66 единиц техники.Чистятся остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам, тротуары.Также 12 самосвалов и 8 погрузчиков продолжают вывозить собранный снег на свалку. Четыре грейдера работают на дорогах в отдалённых микрорайонах.Три колонны комплексных дорожных машин, состоящих из 5-6 единиц, выполняют патрульную расчистку снега. Проезжая часть обрабатывается противогололёдными материалами.Напоминаем, что по вопросам уборки Владимира горожане могут звонить в «ЦУГД» по номерам телефонов: 47-90-94, 8-960-721-49-49.