На Пекинке во Владимире будет перекрываться движение. Об этом ссобщают в Упрдор Москва-Нижний Новгород. На М-7 в черте города продолжается установка рамных опор для элементов организации

На Пекинке во Владимире будет перекрываться движение. Об этом ссобщают в Упрдор Москва-Нижний Новгород. На М-7 в черте города продолжается установка рамных опор для элементов организации дорожного движения. На отдельных участках в феврале запланированы краткосрочные ограничения с перекрытием движения на 30 минут: В ночь с 14 на 15 февраля в 23:00 на 20 км (примыкание