Пресс-служба СУ СК сообщает, что следователь даст оценку доводам жителей региона и законности действий чиновников.

Во Владимирской области после публикаций в СМИ о нарушении прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение льготных лекарств, Следственный комитет инициировал доследственную проверку изложенной информации.Из видеообращений инициативной группы родителей следует, что в 2021 году детям-инвалидам перестали выдавать льготные медикаменты. Причиной послужила передача полномочий по закупке препаратов департаменту здравоохранения и изменение ранее действующего порядка.Пресс-служба СУ СК сообщает, что следователь даст оценку доводам жителей региона и законности действий чиновников.«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - резюмировали правоохранители.Напомним, что параллельно, по представлению прокуратуры, в Белом доме