Злоумышленник продал имущество организации, в которой работал, похитил технику из арендованной квартиры, а затем сдал её другому жильцу.

Сотрудники УМВД России по городу Владимиру в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в совершении ряда преступлений на территории областного центра.31 декабря 2020 года в полицию обратилась жительница Суздальского района, сообщившая о пропаже вещей из квартиры, которую она сдавала в аренду посуточно. По словам заявительницы, после того, как жилище покинул арендатор, из квартиры пропала бытовая техника на сумму около 100 000 рублей.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В ходе расследования уголовного дела в городское УМВД обратился молодой человек, сообщивший, что некоторое время назад арендовал квартиру во Владимире. Мужчина, сдавший жилье, обещал привезти необходимую технику, однако, взяв за аренду 9 000 рублей, перестал выходить на связь. Спустя несколько дней выяснилось, что собственниками жилья являются другие люди, ранее сдавшие квартиру злоумышленнику.В обоих случаях потерпевшие сумели сфотографировать документы фигуранта, что помогло установить его личность.Оперативники провели масштабный комплекс мероприятий, в том числе проверили предполагаемые места проживания подозреваемого на территории области, опросили возможных очевидцев произошедшего.В результате проведенной работы полицейские установили, что фигурант арендовал новую квартиру во Владимире.3 февраля злоумышленник был задержан и дал признательные показания.В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Кроме этого, установлена причастность злоумышленника к присвоению имущества электромонтажной организации, в которой он работал. По имеющимся сведениям, подозреваемый продал 20 баллонов с газом, причинив организации ущерб на сумму 75 000 рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).Местонахождение части похищенного имущества, которое подозреваемый реализовал через объявление в газете, установлена сотрудниками полиции. К остальному имуществу принимаются меры к возврату.Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.