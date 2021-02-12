Во Владимире на подъезде к микрорайону Сновицы-Веризино поменяли схему движения. Теперь ехать на Содышку будем так: съезжаем с Пекинки и попадаем на небольшой участок в несколько сотен

Во Владимире на подъезде к микрорайону Сновицы-Веризино поменяли схему движения. Теперь ехать на Содышку будем так: съезжаем с Пекинки и попадаем на небольшой участок в несколько сотен метров с односторонним движением, далее выезжаем на привычную двухполоску в оба направления. А вот для того, чтобы выехать из Веризино на Пекинку нужно сперва повернуть на дорогу-дублёр. В