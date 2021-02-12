Голос за кадром: Покрасили в подъезде решётки. Ты кем должен быть? Безрукой, слепой обезьяной? Ремонт или месть? Жильцы так часто что-то требуют от своей управкомпании, что теперь им окажется,

Голос за кадром: Покрасили в подъезде решётки. Ты кем должен быть? Безрукой, слепой обезьяной? Ремонт или месть? Жильцы так часто что-то требуют от своей управкомпании, что теперь им окажется, что она сделала на зло. Собственники квартир в доме номер 27 «Б» по проспекту Ленина давно ждали установки новых окон и решёток в подъездах. Окна поставили,