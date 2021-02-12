Пятеро из них - в связи с утратой доверия.

Пятеро из них - в связи с утратой доверия.Во Владимире состоялось расширенное заседание коллегии следственного управления, на котором подведены итоги работы за 2020 год.«В 2020 году Департамент безопасности проанализировал 4500 справок о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за предыдущий год. Никогда ранее столь масштабная и кропотливая аналитика не проводилась. По результатам этой проверки 7 депутатов муниципального уровня лишены полномочий, 5 из них – в связи с утратой доверия. Ряд проверок проведён по моему поручению и в областных органах исполнительной власти», - сообщил на нейглава области Владимир Сипягин.Напомним, что " вести" уже сообщали, что в2020 году и январе текущего года департамент безопасности администрации области провёл проверки в отношении трёх руководителей органов исполнительной власти и двух заместителей руководителей по фактам нарушений требований об урегулировании конфликта интересов, представления недостоверных и неполных сведений о доходах. Трое госслужащих уволились, не дожидаясь результатов этих проверок, в отношении двух применены дисциплинарные взыскания.