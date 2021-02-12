Причина - пандемия коронавируса.

В церквях Владимирской области из-за пандемии коронавируса сократилось число прихожан.Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон отмечает, что при этом во всех храмах сегодня есть маски и санитайзеры, местами присутствует разметка для соблюдения социальной дистанции.«Мы, конечно, счёт не ведем, но количество прихожан сократилось примерно на 20%. Люди боятся ковида. Очень жаль, что в Рождество нам не пошли навстречу и не организовали трансляцию службы на телевидении», - подчеркнул священнослужительВладыка отметил, что теперь церковь беспокоится о Пасхальном богослужении, поэтому епархия направила письма во все инстанции, в том числе и главе региона.Говоря о вакцинации, митрополит добавил, что прививаться или нет - дело каждого. О своём решении он умолчал.