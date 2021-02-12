По информации Следственного комитета Владимирской области, в 2020 году поступило 5001 сообщение о преступлениях, среди которых 68 % - преступления против личности.

По информации Следственного комитета Владимирской области, в 2020 году поступило 5001 сообщение о преступлениях, среди которых 68 % совершены против личности.. Число убийств увеличилось на 12,9 %. «Отличились»: Муромский район - 16, Ковровский - 9, Вязниковский - 8 и Петушинский - 7. Раскрываемость составила 98,5 %.В пресс-службе ведомства добавили, что зарегистрировано 47 преступлений о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Все они были раскрыты.Также в 100% случаев найдены виновные в изнасилованиях, которых в 2020 стало меньше.Добавим, что Следком возбудил 149 уголовных дел о преступлениях, совершенных против малолетних. Потерпевшими признаны 186 детей.Что касается налоговых преступлений и правонарушений, в результате которых пострадал бюджет, то убытки казны возмещены на 60,3%. Правоохранители арестовали имущество должников на сумму более 53 миллионов рублей.