Фигурант, похитивший перфоратор, стоимостью 25 000 рублей, в настоящее время арестован.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Фигурант был задержан после поступившего в полицию сообщения о хищении перфоратора, хранившегося в подсобном помещении торговой точки.Сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленник, дождавшись момент, когда продавцы уйдут в другую часть магазина, вошел в подсобку и похитил перфоратор, который в дальнейшем продал.Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 25 000 рублей.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят проверку на его причастность к другим имущественным преступлениям.