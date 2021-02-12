Фигурант, похитивший перфоратор, стоимостью 25 000 рублей, в настоящее время арестован.
Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Фигурант был задержан после поступившего в полицию сообщения о хищении перфоратора, хранившегося в подсобном помещении торговой точки.
Сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленник, дождавшись момент, когда продавцы уйдут в другую часть магазина, вошел в подсобку и похитил перфоратор, который в дальнейшем продал.
Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 25 000 рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники полиции проводят проверку на его причастность к другим имущественным преступлениям.