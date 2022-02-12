На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 2247 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 2247 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
658 - во Владимире;
573 - в Ковровском районе;
303 - в Александровском районе;
237 - в Муромском районе;
95 - в Кольчугинском районе;
92 - в Камешковском районе;
49 сл. в Гусь-Хрустальном и Киржачском районах;
46 - в Суздальском районе;
31 - в Юрьев-Польском районе;
22 - в Гороховецком районе;
21 - в Судогодском районе;
17 - в Собинском районе;
16 - в Вязниковском районе;
13 - в Селивановском районе;
9 - в Петушинском районе и в городе Радужном;
7 - в Меленковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 108 734 случая заболевания