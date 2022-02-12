На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 2247 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 2247 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:658 - во Владимире;573 - в Ковровском районе;303 - в Александровском районе;237 - в Муромском районе;95 - в Кольчугинском районе;92 - в Камешковском районе;49 сл. в Гусь-Хрустальном и Киржачском районах;46 - в Суздальском районе;31 - в Юрьев-Польском районе;22 - в Гороховецком районе;21 - в Судогодском районе;17 - в Собинском районе;16 - в Вязниковском районе;13 - в Селивановском районе;9 - в Петушинском районе и в городе Радужном;7 - в Меленковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 108 734 случая заболевания