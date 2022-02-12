32-летний житель Александрова будет осуждён за убийство своего отца. По версии следствия, 9 февраля...

32-летний житель Александрова будет осуждён за убийство своего отца. По версии следствия, 9 февраля 2022 года между подозреваемым и его отцом произошел словесный конфликт, в ходе которого фигурант нанес потерпевшему один удар ножом в грудь. Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, от полученных телесных повреждений 50-летний мужчина скончался на месте происшествия. Вину в совершенном преступлении подозреваемый признал частично. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.