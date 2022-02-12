Автономная некоммерческая организация «Дом слепоглухих «Тихий Свет», находящаяся в селе Ляхи, осуществляет деятельность в сфере социальной поддержки людей с нарушением слуха и зрения.

Слепоглухота – одна из наиболее тяжёлых и специфических форм инвалидности, которая обрекает человека на социальную изоляцию и резкое ограничение возможностей его участия в жизни и деятельности общества. Автономная некоммерческая организация «Дом слепоглухих «Тихий Свет», находящаяся в селе Ляхи, осуществляет деятельность в сфере социальной поддержки людей с нарушением слуха и зрения. Об её работе в своём материале рассказала журналист меленковской газеты Валентина Трошина.Потребность помогатьПо словам директора Дома слепоглухих С. Бредихиной, его история началась в далеких 90-х годах. Когда еще отец Лев Аршакян, инициатор появления данного учреждения, не был священнослужителем. Он на Святой земле, в Иерусалиме, познакомился со слепоглухим Сергем Алексеевичем Сироткиным. Батюшка тогда заинтересовался этим человеком, почему с ним разговаривают «в руку». Так и зародилась их дружба. Отец Лев, в то время еще занимавшийся бизнесом, стал помогать слепоглухим. Сам же С.А. Сироткин создал тогда благотворительную организацию социальной поддержки слепоглухих «Эльвира».Со временем возникла потребность создавать уже что-то серьезное. В Новой Москве в селе Пучково в храме Казанской иконы Божией Матери, где служит отец Лев, была православная школа, расположенная в обычном частном доме, которая впоследствии переехала в более просторное помещение. Тогда и возникла идея организовать там дом для слепоглухих.«Мы на общественных началах приглашали туда слепоглухих. Их обучали компьютерной грамотности и шрифту Брайля, проводили социокультурную реабилитацию. Дальше начали набирать обороты при поддержке федерального правительства. Нам создали наш маленький фонд. Затем появился фонд поддержки слепоглухих «Соединение», который занимается уже глобальными вопросами, в том числе и медицинскими. А мы продолжаем работать на своем уровне. В частности, проводить социальную реабилитацию слепоглухих. Есть специальная приставка «Брайлевский дисплей», позволяющая им работать с компьютером. Фонд «Соединение» дарил её тем, кто успешно проходил реабилитацию. Для слепоглухих это, можно сказать, «выход в свет». Многие не могут, а порой не хотят с ними разговаривать. А данное устройство помогает им в общении в виртуальном пространстве», - говорит Светлана.«Здесь и будет наш проект!»Возникает логический вопрос: «А как же эти люди оказались в нашем районе?». Всё очень просто. Однажды С. Бредихина вместе с супругом и матерью отправилась в паломническую поездку из Москвы в Дивеево через Муром. Когда семья проезжала по этим местам, маме Светланы очень понравилась живописная природа и чистый воздух, поэтому и захотела купить здесь дом. Сказано - сделано. После поисков подходящей недвижимости в 2018 году родители Светланы переехали в Ляхи.Да и сама она стала часто приезжать сюда, а потом совместно с мужем решила тоже перебраться в село на Оке:«Мы сообщили об этом отцу Льву, который является старшим братом моего супруга, и попросили нас благословить. Он попросил показать ему фотографии будущего нашего дома и участка, посмотрев на них, батюшка сказал: «Какое хорошее место! Вот здесь и будет наш проект!», - с улыбкой рассказывает Светлана. - Купили дом, провели его реконструкцию. Галина, одна из наших подопечных, про нас узнала очень быстро и сама захотела тут жить. Это было еще за год до полной регистрации организации, когда мы еще только оформляли всю необходимую документацию. А Олег к нам пришел по воле Божьей. Его родные нашли нас спустя месяц после открытия через интернет. В 2019 году у нас прошла регистрация документов, мы заканчивали реконструкцию дома. И вот 25 августа 2020 года начали работать. Первая к нам приехала Галина. Буквально за месяц у нас появилось 4 человека».Светлана Бредихина отмечает, что их цель - сопровождение и проживание. Но в Доме слепоглухих были люди, проживающие как на постоянной основе, так и временно. Многие приезжали на месяц или три. В общей сложности с момента открытия через «Тихий Свет» прошли около 7 человек. Сейчас тут постоянно находятся двое слепоглухих. У обоих подопечных - Галины и Олега - есть родные, но они находятся уже в преклонном возрасте, поэтому ухаживать за такими особенными людьми им не по силам.Однако хочется упомянуть, что они могут и сами себя обслуживать, с одной оговоркой - за ними нужен постоянный контроль. Это удивительно, но и Олег, и Галина могут самостоятельно выбирать себе повседневные наряды, поддерживать порядок в своих комнатах, даже сделать себе чай или кофе. У каждого из них есть любимые занятия. Так, Олег предпочитает делать поделки своими руками, хоть и этот процесс занимает у него продолжительное время, а Галина обожает читать книги на шрифте Брайля. Кроме того, для полезного и интересного досуга у подопечных есть целая мастерская, в которой имеется даже лазерный станок для изготовления изделий из дерева. Говоря об этих людях, нельзя упустить тот факт, что они от рождения не были слепоглухими. Галина в 40 лет потеряла слух и зрение после гриппа, а Олег родился глухим, но ослеп в 35 лет.Твердая и надежная рукаЛюбого могли сломить такие обстоятельства, но только не их. Благодаря Светлане Бредихиной и её единомышленникам слепоглухие ведут активную социальную жизнь. Так, они часто ездят на экскурсии. Например, в Санкт-Петербург, Москву, Муром, Дивеево, Владимир, Санаксары. Это преимущественно паломнические поездки. Но есть и сложности. Если слепому человеку можно рассказать об увиденном вслух и описать, а глухой все и так видит - ему можно только жестами объяснить, что перед ним, то в случае со слепоглухими нужно и описывать, и рассказывать. Конечно, это занимает определенное время. Один человек может оперативно всё донести двум слепоглухим. Им интересно, хочется быстро получить информацию, дополненную не только сухими фактами, но и эмоциями.«Мы ездили в Гусь-Хрустальный, посетили там исторический музей. Работники разрешили нам потрогать некоторые экспонаты. Для слепоглухих это было счастье. Теперь они знают, как выглядит кабан и заяц. Нам очень понравилась и прогулка на теплоходе по Оке в Муроме. У каждого нашего подопечного было много положительных эмоций. Им нравилось чувствовать ветерок, вдыхать свежий речной воздух», - говорит о поездках директор Дома слепоглухих.На данный момент проектная мощность «Тихого Света» составляет 4 человека, но пустуют 2 места - женское и мужское. Сейчас на территории возводится новый дом. Планируется, что на базе учреждения появится база отдыха для слепоглухих, в которую люди с такими особенностями смогут приезжать, общаться друг с другом, получать новые впечатления и навыки. Это, без преувеличения, будет первый подобный проект в России. К слову, просто Дома для слепоглухих есть и в других уголках страны. Например, в Московской и Ленинградской областях. Но эти учреждения нацелены на людей более молодого возраста. Там ещё более активная деятельность, но нет такого сопровождения и проживания, как в Ляхах.По признанию Светланы Бредихиной, у них, можно сказать, тихая семейная жизнь. К слову, это очень чувствуется с первых минут посещения. В «Тихом Свете» царит атмосфера тепла и заботы. Подопечная Галина часто говорит следующие слова, которые как- никак лучше характеризуют это: «Самое главное, что мы чувствуем здесь защищенность». В «Тихом Свете» слепоглухие свободно передвигаются, поскольку уже давно освоились в этом пространстве. Они могут даже самостоятельно выйти из дома и прогуляться по прилегающей территории. Но и за этими пределами они чувствуют себя уверенно, знают, что твердая и надежная рука Светланы всегда рядом, и на нее можно положиться.Инвалидность и по слуху, и по зрению — единая, уникальная, создающая те особые проблемы и трудности, которые нельзя найти ни у инвалидов по зрению, ни у просто глухих людей. Не секрет, что главными и специфическими проблемами при слепоглухоте являются проблемы общения с окружающими людьми, трудности в ориентировке и передвижении в пространстве - особенно вне дома, проблемы доступа к источникам информации, к культурно-духовным ценностям и образованию, проблемы получения адекватной помощи и обслуживания. Но в Доме слепоглухих «Тихий Свет» понижают порог социальной отчужденности этих людей и повышают уровень качества их жизни, поддерживают позитивные тенденции социальной интеграции. Кроме того, в нем всегда рады сотрудничеству и гостям, ведь подопечным в радость общаться с новыми людьми и получать позитивные эмоции.